У штаті Нью-Йорк запровадили режим надзвичайної ситуації через ураган "Генрі" [ Редактировать ]
Східне узбережжя США готується до урагану "Генрі". У штаті Нью-Йорк запровадили режим надзвичайної ситуації. Попередньо мобілізували пів тисячі нацгвардійців.
Через негоду закрили для відвідування статую Свободи. "Генрі" рухається на північний схід зі швидкістю майже 130 кілометрів за годину. В регіоні очікують штормовий вітер та сильні зливи.
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