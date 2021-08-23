Зеленский наградил орденами участников Крымской платформы [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" участников Крымской платформы. Награду получили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и еще ряд премьеров и президентов.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
"Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом "За заслуги" первой степени в рамках саммита Крымской платформы", - говорится в сообщении.
Также ордены получили представители других стран-участниц, а именно: председатель Европейского совета Шарль Мишель, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, президенты Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Финляндии и Эстонии, премьер-министр Румынии, Словакии и Хорватии.
Ранее Зеленский рассказал, зачем Украине Крымская платформа.
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