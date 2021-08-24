Президент Украины Владимир Зеленский и участники саммита Крымская платформа приняли участие в открытии главного офиса инициативы. Он будет работать в центре Киева.

Главный офис Крымской платформы будет работать на базе представительства Украины в автономной республике Крым, который сейчас находится в Киеве. Он будет заниматься постоянным мониторингом ситуации с правами человека на оккупированном полуострове и фиксировать там нарушения Россией международного права.

"Самое главное - это результат, который мы можем получить по деоккупации Крыма и помощи крымским татарам и всем другим крымчанам, работая здесь ежедневно 24/7", - сказал на открытии Зеленский.

Глава государства добавил, что открытие в центре Киева офиса Крымской платформы демонстрирует особое отношение страны к вопросу деоккупации полуострова.

Ранее Зеленский рассказал, зачем Украине Крымская платформа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.