В Киеве открыли главный офис Крымской платформы [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский и участники саммита Крымская платформа приняли участие в открытии главного офиса инициативы. Он будет работать в центре Киева.
Главный офис Крымской платформы будет работать на базе представительства Украины в автономной республике Крым, который сейчас находится в Киеве. Он будет заниматься постоянным мониторингом ситуации с правами человека на оккупированном полуострове и фиксировать там нарушения Россией международного права.
"Самое главное - это результат, который мы можем получить по деоккупации Крыма и помощи крымским татарам и всем другим крымчанам, работая здесь ежедневно 24/7", - сказал на открытии Зеленский.
Глава государства добавил, что открытие в центре Киева офиса Крымской платформы демонстрирует особое отношение страны к вопросу деоккупации полуострова.
Ранее Зеленский рассказал, зачем Украине Крымская платформа.
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