На Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
На Сході України найманці вкотре порушили режим припинення вогню. Загинув український військовий. Загалом зафіксовано три порушення режиму тиші. Поблизу Водяного ворог обстріляв наші позиції з мінометів 120 калібру.
А біля Широкиного - дистанційно мінував території. Крім того, на Луганщині армійці помітили ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. На атаки супротивника українські захисники вимушено відповідали вогнем.
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Також армійці зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. На атаки супротивника - українські захисники відкривали вогонь у відповідь
Передова під Горлівкою. Світання. Час, коли у мирній Україні люди ще додивляються сни, тут робота у розпалі. Бо саме зараз - ворог починає гатити з різних калібрів
Минулої доби противник 6 разів відкривав вогонь. Вів обстріли поблизу Новоолександрівки та Кримського. Атакував зі стрілецької зброї, мінометів 120 калібру та гранатометів
Біля Кримського застосував 120 міномети. Зі стрілецької зброї провокував неподалік Новоолександрівки. А поблизу селища Нью-Йорк ударив із гранатометів
Поблизу Водяного ворог двічі застосував заборонену артилерію та міномети. У напрямку Невельського бив із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї