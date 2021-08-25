Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил о том, что России удалось захватить Крым "потому, что Украина не стала защищаться"

Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, не аннексией, а оккупацией. Аннексия – это же якобы навсегда, это "отрезали и съели.

Но оккупация - "это временно и мы свое вернем", считает экс-президент.

Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться.

По его словам, причины ситуации на Донбассе диаметрально противоположные с Крымом, потому что Украина начала отвечать оккупантам.

Могли и не переходить, конечно. Могли сложить оружие и пятиться вплоть до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было бы. А была бы одна большая Малороссия.

Ранее мы писали о том, что США требуют от России прекратить оккупацию Крыма.

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