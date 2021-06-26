США требуют от России прекратить оккупацию Крыма [ Редактировать ]
В субботу, 26 июня, празднуют День крымскотатарского флага. В этот день посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обратилось к России.
Об этом сообщает пресс-служба посольства.
"В День крымскотатарского флага мы чествуем крымскотатарский народ. Мы призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма", - говорится в заявлении.
День крымскотатарского флага отмечается 26 июня. Впервые крымскотатарский флаг был принят первым Курултаем крымских татар в 1917 году. Восстановлен 30 июня 1991 года вторым Курултаем.
Ранее мы писали о том, что ЕС пригрозил России новыми санкциями.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Резолюція вимагає покласти край примусовому призову кримчан до окупаційної армії, відновити діяльність Меджлісу, звільнити політичних в'язнів та й Крим в цілому
Цього разу під перевірку потраплять українці, які вже є в "чорному списку" США. Це 134 особи. Більшість за активну участь в окупації Криму в 14 році
У Німеччині заявили, що усвідомлюють необхідність того, "аби Путін не зміг використати газогін для політичного тиску на Київ"
В четверг, 24 июня, руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд
Кримська платформа - єдиний всеосяжний міжнародний майданчик, який об'єднуватиме всі питання, пов'язані з Кримом