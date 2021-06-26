В субботу, 26 июня, празднуют День крымскотатарского флага. В этот день посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обратилось к России.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

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"В День крымскотатарского флага мы чествуем крымскотатарский народ. Мы призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма", - говорится в заявлении.

День крымскотатарского флага отмечается 26 июня. Впервые крымскотатарский флаг был принят первым Курултаем крымских татар в 1917 году. Восстановлен 30 июня 1991 года вторым Курултаем.

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