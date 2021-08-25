Курс доллара растет третий день [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 26 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 26 августа установлен на таком уровне: 26,7074 гривен за 1 доллар (+0,0356 грн). При этом курс доллара на 25 августа составляет 26,6718 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после падения до минимума более чем за год.
Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
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