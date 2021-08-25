Группу Nirvana обвинили в распространении детской порнографии [ Редактировать ]
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Знаменитый "обнаженный малыш", сфотографированный для обложки альбома Nevermind группы Nirvana, повзрослел и подал на группу в суд.
На фотографии изображен Спенсер Элден, которому недавно уже исполнилось 30 лет. Он обвинил музыкальный коллектив, что изображение альбома с его участием нарушает законы о детской порнографии.
Альбом Nevermind
Мужчина требует по 150 тысяч долларов от каждого из 17 названных ответчиков, включая руководителей звукозаписи, участников группы Nirvana и Кортни Лав, бывшую жену и распорядительницу имущества Курта Кобейна, сообщает Variety.
В иске, копия которого была получена изданием Variety, утверждается, что ответчики сознательно использовали молодого Элдена для привлечения внимания и увеличения продаж.
"Обвиняемые намеренно продавали детскую порнографию с изображением Спенсера в коммерческих целях и использовали шокирующий характер его изображения для продвижения себя и своей музыки за его счет", - говорится в иске.
В иске утверждается, что Элден "понес и будет нести пожизненный ущерб". Поэтому сумму в $2,5 миллиона долларов он считает вполне обоснованной, чтобы сгладить свои раздираемые душевные муки.
Согласно иску, родителям Элдена заплатили всего 200 долларов за фотографию, но они так и не подписали разрешение на ее использование.
В прошлых интервью Элден выражал смешанные чувства по поводу фотографии, но никогда не называл ее порнографической, хотя регулярно отмечал ее существование.
Мало того, что у него есть татуировка Nevermind на груди, он также несколько раз воссоздавал эту позу, отмечая юбилеи альбома.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как песню группы Nirvana признали "идеальным хитом". Также гитару Курта Кобейна выставили на продажу.
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