​Бывшая участница группы "Тату" Лена Катина призналась, что ее изнасиловали, когда ей было 11 лет. Шокирующее откровение она сделала в эфире программы "Секрет на миллион".

Артистка призналась, что до сих пор помнит лицо своего насильника, а справиться с последствиями психологической травмы ей помогла работа с психологом.

Это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго работала. Готова об этом говорить, чтобы помочь другим подросткам с этим справиться.

"Рыженькой" из "Тату" Лене Катиной - 36 лет. После распада культовой группы она несколько лет жила и работала в Лос-Анджелесе, а потом вернулась в Москву.

В 2013 году певица вышла замуж за словенского музыканта Сашо Кузмановича, в 2015 году у пары родился сын Александр. В 2019 году супруги развелись. Лена призналась, что сейчас состоит в новых отношениях.

Напомним, что партнерше Катиной по группе "Тату" Юлии Волковой в 2012 году диагностировали онкологию. Девушка смогла победить рак и даже трижды стала мамой. В 2015 году она вышла замуж за "вора в законе" из Грузии.