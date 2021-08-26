В четверг, 26 августа, в Афганистане, возле аэропорта Кабула (Афганистан) прогремел второй взрыв, который произошел вскоре после первого. Об этом сообщает журналистка Лара Селигман на своей странице в Twitter.

Она отметила, что эту информацию подтвердили два источника. СМИ сообщают, что он прогремел возле гостиницы, где собирались американцы.

Отметим, что телеканал Reuters сообщил, что во время первого взрыва погибло не менее 13 человек. По данным Al Jazeera, по меньшей мере 15 человек получили ранения. Телеканал Al Hadath, добавляет, что взрыв произошел рядом с пунктом британских сил.

Позже официальный представитель Талибана сообщил о 13 убитых, в том числе детей, и нескольких военнослужащих "Талибана". А израильские СМИ сообщают о погибших американских военных. Позже СМИ сообщили, что число жертв возросло до 50.

Ранее мы писали о том, что предположительно, инцидент произошел у главных ворот.

Напомним, что 15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.

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