Привычные нам смартфоны перестанут существовать через 10 лет. Такой технологический прогноз составил директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд.

"Смартфоны устарели, а через 10 лет они вовсе исчезнут. Их заменят люди", - объясняет эксперт.

Необходимость в смартфонах отпадет сама собой, когда появятся более совершенные устройства для определения аутентификации и передачи информации.

Так, например, определить личность можно иначе: по голосу или отпечаткам пальцев, а информацию можно будет проецировать на стену или зеркало при помощи IoT-датчика.

К примеру, чтобы сориентироваться в незнакомом городе можно будет получить маршрут, который "нарисует" обычная стена.

Следует отметить, что технология IoT ("Интернет вещей") не нова и уже сей час активно используется в промышленности, торговле, банковской системе, логистике, вооруженных силах и т.д. Технология актуальна и в решении экологических вопросов.

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IoT представляет собой сеть физических объектов, которые имеют встроенные технологии, позволяющие осуществлять взаимодействие с внешней средой, передавать сведения о своем состоянии и принимать данные извне. Но уже сейчас появился новый термин — IoE (Интернет всего), который придет на смену "Интернету вещей" в недалеком будущем.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в 2022 году ожидается нехватка новых iPhone. В то же время осенью миллионы смартфонов на Android перестанут работать.