Разведка США опубликовала доклад на 150 страниц, в котором описаны безрадостные перспективы развития жизни в мире на следующие 20 лет. Согласно ему, пандемия коронавируса усугубит экономический кризис и приведет к страшным последствиям.

До 2040 года в мир придут следующие ненастья: рост мирового населения замедлится, что приведет к старению мира; усугубятся изменение климата, международные отношения станут "хаотичными и нестабильными", а также будет возрастать голод.

Этот документ обрисовывает причины для беспокойства практически во всех сферах жизни. Например, он содержит предупреждение, что последствия изменения климата могут усугубить проблему отсутствия продовольственной и водной безопасности в бедных странах и ускорить глобальную миграцию.

Отмечается, что решением столь глобальной проблемы (изменения климата и болезни) могут послужить мировые технологические достижения, однако именно они и могут стать провокаторами новых проблем.

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