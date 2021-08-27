Футболиста "Манчестер Сити" обвинили в изнасилованиях [ Редактировать ]
Источник: BBC
Полиция графства Чешир в Англии обвинила защитника футбольного клуба "Манчестер Сити" Бенжамена Менди в изнасилованиях. Об этом сообщает Королевская прокурорская служба.
27-летнему футболисту вменяют четыре эпизода изнасилования и одно нападение с целью изнасилования. По версии следствия, Менди совершил преступления в графстве Чешир в период с октября 2020 года по август 2021 года. Предполагаемыми жертвами спортсмена стали девушки старше 16 лет.
В данное время Бенжамен Менди находится под стражей, в пятницу, 27 августа, он предстанет перед мировым судом Честера. Футбольный клуб "Манчестер Сити" выпустил заявление о том, что Менди отстранен от работы с командой.
27-летнприй Бенжамен Менди - французский футболист сенегальского происхождения. Он выступает за сборную Франции по футболу, а с 2017 года играет за "Манчестер Сити".
Напомним, что в конце июля 2020 года футболиста английского "Эвертона" исландца Гильфи Сигурдссона арестовали за педофилию.
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