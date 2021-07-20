Игрок английской футбольной Премьер-лиги арестован по подозрению в преступлениях сексуального характера против детей. Личность и клуб развратителя не раскрывается, однако британские таблоиды выяснили, что ему 31 год и он женат.

The Sun пишет, что в пятницу, 16 июля, полиция Большого Манчестера провела обыск в доме футболиста и изъяла несколько вещей. Футболист был отпущен под залог.

В соцсетях фанаты принялись гадать, кто же этот таинственный педофил и пришли к выводу, что это исландский полузащитник "Эвертона" Гильфи Сигурдссон. Он подходит по возрасту, у него есть беременная супруга.

Читайте также Дом вратаря сборной Швеции и английского "Эвертона" ограбили вооруженные бандиты

Жена футболиста опровергла слухи в Instagram, но позже удалила свое сообщение. Точки над і расставило руководство футбольного клуба "Эвертон". В своем заявлении клуб сообщил, что отстранил игрока основного состава команды от игр до завершения расследования полиции.

Гильфи Сигурдссон пока не делал заявлений для прессы. Он является полузащитником сборной Исландии. В социальных сетях пишут, что звездный игрок подозревается в запретной связи со школьницей.

Напомним, что 19 июля в ДТП на Прикарпатье погиб известный украинский футболист.