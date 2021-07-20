Футболист "Эвертона" арестован за педофилию [ Редактировать ]
Источник: global247news.com
Игрок английской футбольной Премьер-лиги арестован по подозрению в преступлениях сексуального характера против детей. Личность и клуб развратителя не раскрывается, однако британские таблоиды выяснили, что ему 31 год и он женат.
The Sun пишет, что в пятницу, 16 июля, полиция Большого Манчестера провела обыск в доме футболиста и изъяла несколько вещей. Футболист был отпущен под залог.
В соцсетях фанаты принялись гадать, кто же этот таинственный педофил и пришли к выводу, что это исландский полузащитник "Эвертона" Гильфи Сигурдссон. Он подходит по возрасту, у него есть беременная супруга.
Жена футболиста опровергла слухи в Instagram, но позже удалила свое сообщение. Точки над і расставило руководство футбольного клуба "Эвертон". В своем заявлении клуб сообщил, что отстранил игрока основного состава команды от игр до завершения расследования полиции.
Гильфи Сигурдссон пока не делал заявлений для прессы. Он является полузащитником сборной Исландии. В социальных сетях пишут, что звездный игрок подозревается в запретной связи со школьницей.
Напомним, что 19 июля в ДТП на Прикарпатье погиб известный украинский футболист.
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