Срочно вернули в Одессу: самолет с Зеленским не смог приземлится в Молдове [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана.
Как сообщает издание "Думская", его направили в Одессу.
Как стало известно изданию, утром президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы.
Сейчас в Одессе также садится борт Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.
"Сегодня Зеленский вылетел в Молдову на День независимости. Однако из-за сильного тумана в Кишиневе самолет был вынужден уйти в Одессу, сообщил Никифоров. Сейчас ждем в Одессе. Как только метеоусловия в Кишиневе станут благоприятными для посадки самолета, полетим туда", – сказал пресс-секретарь президента, передает liga.net.
Как ранее сообщали, в субботу, 21 августа, эвакуационный самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины вылетел из аэропорта афганской столицы Кабула.
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