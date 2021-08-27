Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана.

Как сообщает издание "Думская", его направили в Одессу.

Как стало известно изданию, утром президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы.

Сейчас в Одессе также садится борт Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.

"Сегодня Зеленский вылетел в Молдову на День независимости. Однако из-за сильного тумана в Кишиневе самолет был вынужден уйти в Одессу, сообщил Никифоров. Сейчас ждем в Одессе. Как только метеоусловия в Кишиневе станут благоприятными для посадки самолета, полетим туда", – сказал пресс-секретарь президента, передает liga.net.

Как ранее сообщали, в субботу, 21 августа, эвакуационный самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины вылетел из аэропорта афганской столицы Кабула.

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