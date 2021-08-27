Одним из наиболее значимых событий последнего времени стала презентация Windows 11. Однако конкретная дата выпуска до сих пор неизвестна. Интернет-пользователям удалось найти указания на это в документах Intel, которая разработала новые драйверы к своим чипам.

По их данным программу можно будет установить на компьютеры в октябре. Однако Microsoft заявила, что не стоит ожидать обновления с десятой версии ОС ранее 2022 года. Предвкушая появление Windows 11, ознакомимся с преимуществами, которые она предоставляет.

Новый интерфейс

Представленная ОС получила такие изменения в дизайне:

Новый внешний вид, ярлыки стандартных программ, темы оформления. На смену прямоугольникам пришли закругленные очертания, элементы стали прозрачными. Накладывая окна друг на друга, вы обнаружите новую систему освещения объектов. К действиям прикреплена другая анимация. В настройках отличается группировка пунктов, благодаря чему они выглядят компактнее.Центр уведомлений и боковая панель с системными переключателями теперь находятся дальше друг от друга. Кнопку Пуск из угла переместили в центр, меню сгруппировали иначе. В верхней части разместили закрепленные приложения, в нижней ― те, что используются чаще. Добавили раздел Рекомендованное, чтобы помочь пользователю подобрать необходимые программы.

Сменили также темы для рабочего стола, разнообразив многочисленными обоями. Внешне все стало выглядеть аккуратнее.

Обновленные возможности

С Windows 11 пользователи получат:

многооконный режим с разными вариантами расположения;

предложение открыть дополнительные программы в других экранах;

запуск предыдущего размещения окон при новом включении компьютера или ноутбука;

возможность создавать удобное количество рабочих столов для разных функций;

голосовой ввод печати и команды;

ускоренное обновление ОС с меньшим объемом памяти, которое будет происходить в фоновом режиме, не дожидаясь завершения работы;

универсальный поиск;

меню Snap Layouts, которое появляется после нажатия на кнопку Развернуть, позволяет сохранить заданное расположение, чтобы получить быстрый доступ.

Windows 11 максимально оптимизирована для работы на планшете. Ею можно управлять пальцем, а для запуска некоторых функций предусмотрено многопальцевое касание. Поддержка стилусов стала гораздо лучше, добавлена обратная связь. Владельцы получат возможность пользоваться компактной виртуальной клавиатурой, перейти со смартфона на компьютер без потери данных.

Поддержка приложений и игр

С новой ОС пользователи получат:

Улучшенный браузер Edge, благодаря которому контент будет загружаться быстрее. Создатели заявили, что он станет самым безопасным и защищенным от внешнего проникновения. Вкладки можно выложить вертикально в боковом ряду. Наибольший комфорт от этого получат владельцы широкоформатных мониторов. В приложениях упростят меню. Добавят страницу с рекомендациями. Microsoft Store пополнят приложениями Adobe. Режим Auto HDR будет автоматически улучшать картинку в играх. Xbox Game Pass станет приложением, встроенным в систему. Скачивать игры на старый компьютер позволит xCloud, который сделает возможным облачное хранение. Смартфоны и планшеты смогут запускать приложения на Android в оконном режиме. Skype вытеснит Microsoft Teams.

Компания внедрила много обновлений и возможностей. Те, у кого установлена лицензионная Windows 10, смогут обновить ее до 11 версии бесплатно. Купить такое программное обеспечение можно на сайте Comfy.ua.