В Одесской области в пластиковых игрушках "Зверята малыши" нашли в опасные для здоровья элементы, а именно завышенную массовую долю свинца. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

При проведении внеплановой проверки выявлена продукция, которая не соответствует требованиям законодательства по безопасности: музыкальная игрушка "Зверята малыши" (артикул PL-719-74, дата изготовления – август 2019 года, страна-производитель – Китай).

Согласно результатам лабораторных исследований, массовая доля свинца в игрушке превышает норму в 164 раза, что опасно для здоровья.

Чем именно опасен свинец для организма:

свинец является ядовитым веществом, которое накапливается в организме и является особенно опасным для детей младшего возраста;

в организме свинец поражает мозг, печень, кости и почки. Также он может накапливаться и в зубах;

если вещество накапливается в костях, впоследствии оно попадает и в кровь. Во время беременности это может пагубно повлиять на развивающийся плод;

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