В Афганистане, в Кабуле, в результате двух взрывов погибли почти 200 афганцев. Теракт, который произошел 26 августа, стал самым смертоносным за 20-летнюю войну в стране. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Высокопоставленный источник в Минздраве Афганистана сообщил, что число погибших в терактах афганцев выросло почти до 200 человек. По его словам, в одну из больниц в центре Кабула были доставлены тела 145 убитых.

Это был один из самых смертоносных терактов за 20-летнюю войну в Афганистане.

Напомним, в Афганистане, возле аэропорта Кабула (Афганистан) прогремел взрыв. Ранее мы писали о том, что предположительно, инцидент произошел у главных ворот.

15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.

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