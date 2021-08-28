Коронавирус продолжает атаковать Украину: статистика на 28 августа [ Редактировать ]
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В Украине за прошлые сутки, 27 августа, зафиксировано 2 082 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболело также 108 детей и 35 медработников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
За прошлые сутки:
- госпитализированы - 708 человек;
- летальных случаев - 54;
- выздоровели - 1 025 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 27 605 человек,
- методом ИФА - 8 272 лица,
- экспресс-тестами - 22 258 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 282 285 человек;
- выздоровели - 2 205 707 лиц;
- летальных случаев - 53 686;
- проведено ПЦР-тестов - 11 931 126.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях.
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Кроме того, украинцам, которые вакцинируются от коронавирусной инфекции, выдают два типа ковид-сертификатов - международный и внутренний. Один из документов предназначен для выезда граждан за границу, а другой - для использования в пределах Украины.
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