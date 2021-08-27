В пятницу, 27 августа, Министерство цифровой трансформации объявило о завершении бета-тестирования сертификатов вакцинации в приложении "Дия". Отныне сгенерировать цифровой сертификат в "Дие" может каждый вакцинированный украинец. Об этом сообщает руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислава Баника.

Чтобы получить сертификат нужно установить последнюю версию приложения "Дия" с AppStore, Google Play и Huawei AppGallery и авторизоваться удобным способом.

После авторизации нужно перейти в раздел "Услуги" и выбрать пункт "COVID-сертификаты", после чего подать заявку на получение сертификата.

Бета-тестерам придется удалить тестовую версию "Дия" и установить обычную из AppStore, Google Play или Huawei AppGallery. Если этого не сделать, то сертификат в бета-приложении не будет действительным.

Читайте также, украинцы могут получить цифровой коронавирусный-сертификат в "Дії". Тем не менее, граждане должны учитывать, что информация в приложении пока обновляется и процесс генерирования документов может занять некоторое время.

Кроме того, украинцам, которые вакцинируются от коронавирусной инфекции, выдают два типа ковид-сертификатов - международный и внутренний. Один из документов предназначен для выезда граждан за границу, а другой - для использования в пределах Украины.

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