А в Одесі до цього свята віряни Української православної церкви пройшлися урочистою ходою центром міста. Захід організували на підтримку традиційних сімейних цінностей. Як все було - дивіться далі.

Від Соборної площі - Дерибасівською вулицею - до Приморського бульвару. Урочистою ходою, задля підтримки сімейних цінностей, пройшли віряни Української православної церкви в Одесі.

Андрій Пальчук, представник Одеської єпархії Української православної церкви:

Православные собрались огромным количеством для того, чтобы пройтись и напомнить, что семья - это главное. Семья - это то, что заповедовал нам Господь, семья - это прогресс. И мы хотим, как православные, отстоять свои ценности и отбиться от навязанных прозападных, так называемых, ценностей.

Ходу до свята Успіння Божої Матері - організувала Одеська єпархія УПЦ - за сприяння представників «Опозиційної платформи - За життя».

Олександр Едельман, депутат Одеської міськради, «Опозиційна платформа - За життя»:

Для моего благотворительного фонда большая честь принимать участие в этом проекте, ведь семья - это явление библейское, которое взяло свое начало еще в раю, когда не было ни государства, ни науки, ни культуры и как бы продолжая эту мысль Преподобный Паисий Святогорец говорит: когда исчезнет семья - исчезнет всё: монашество, священство, культура, наука - берегите семью, любите друг друга!

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Демографический кризис, это, наверное, главный кризис в нашей стране. И кризис морали точно так же, я думаю, что угнетает наше общество. И то, что сегодня здесь семьи с детьми, что столько людей, что столько радости на лицах, что есть простые понятия: мама, папа и ребёнок - это, я думаю, что очень важно для украинского и европейского общества.

Завершилася хода біля пам'ятника Дюку де Рішельє. Тут єпархія влаштувала музичний концерт, для дітей - розваги, майстер-класи. Усіх охочих пригощали морозивом.