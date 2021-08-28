До цієї події Україна готувалася кілька років. На Чемпіонат Європи з футболу 2012 очікував ледь не кожен українець. Попри чвари, ледве не втративши можливість проводити змагання, Україна таки змогла довести, що вона гідна бути господарем чемпіонату.

Ми продовжуємо цикл сюжетів до 30 річниці Незалежності, і Яна Танчак розкаже про те, що здобула наша країна в Євро-2012.

Яна Танчак, кореспондентка:

"Творимо історію разом". Таким було гасло Чемпіонату Європи з футболу 2012. І для України ця подія стала дійсно історичною. До цього наша країна готувалася п'ять років. Будували та ремонтували стадіони, дороги, запускали швидкісні поїзди. На це витратили десятки мільярдів гривень. Але заробила Україна набагато більше. І мова не про гроші.

До України боялися їхати.

Величезна кількість вболівальників всі повернулися додому живі і здорові

Дехто навіть не знав, що є така країна.

Вони дійсно відкрили вперше для себе Україну. Для більшості - це був Радянський Союз.

Але після полюбили нашу країну всім сердцем.

Такого бума туризма, который был в 2013 году, мы не видели много лет до этого.

НСК "Олімпійський". Тут грали фінальний матч.

До проведення Євро-2012 стадіон готували три роки. Від старого комплексу залишилися хіба що спогади. Арену фактично звели заново. Але новенький стадіон це лише половина справи. Як проводити такі масштабні заходи досвіду не було. Віктор Анісімов один із тих, хто займався підготовкою арени до Євро-2012.

Віктор Анісімов, заступник генерального директора з адміністративної роботи НСК "Олімпійський":

Дуже високі вимоги з боку УЄФА. З точки зору наприклад безпеки, це створення відповідної зони біля стадіону, це особливі заходи безпеки на самому стадіоні. При цьому було змінено законодавство України і правоохоронцям заборонили бути на території стадіону, а для цього потрібно було залучити спеціальний персонал цивільний, навчати їх. Стюарди, персонал повинен бути зі знанням іноземної мови і не тільки англійської.

Анісімов згадує, матчі відбулися на найвищому рівні. І тепер Україна фактично в топі з проведення подібних заходів. А стадіон отримав сертифікат УЄФА, як стадіон еліт-класу. Таких майданчиків в Європі лише три десятки.

Віктор Анісімов, заступник генерального директора з адміністративної роботи НСК "Олімпійський":

Якщо десь відбувається у світі, в мире футбола, надзвичайна ситуація і стадіон не може прийняти матчі міжнародного рівня, то ці матчі можуть бути проведені саме на НСК "Олімпійському" і цих стадіонів в Європі біля трьох десятків взагалі. І це велике досягнення України, велике досягнення НСК "Олімпійського", що ми досягли високого рівня обслуговування і проведення спортивних змагань міжнародного рівня.

НСК "Олімпійський" став найдорожчим об'єктом Євро-2012. В його реорганізацію вклали майже п'ять мільярдів гривень. Але на відміну від інших цей майданчик працює фактично щодня. Тут влаштовують концерти світових зірок. Президенти проводять дебати. А бігові доріжки відкриті для всіх охочих.

Матчі проводили у чотирьох містах України - Києві, Харкові, Донецьку та Львові. Для цього відремонтували аеропорти, оновили дороги. Навряд чи все це б мала наша країна, якби не Євро - впевнеий директор Євро -2012 Маркіян Лубківський. Розповідає - попри чвари в той час наша країна була об'єднана як ніколи.

Маркіян Лубківський, директор Євро-2012 в Україні:

Цю подію можна ставити в один ряд з проголошенням незалежності України із вікоповним візитом в Україну Івана Павла Другого, європейську інтеграцію України. Це був такий величезний драйвер, який об'єднав величезну кількість людей зовсім різних, але всі в той час були одержимі провести Євро-2012 на найвищому можливому рівні і нам це вдалося.

Євро- 2012 мало і свій символ. Ці кадри маленького вболівальника на матчі Україна - Швеція облетіли весь світ.

Сьогодні Тимуру 15. Він дуже соромиться, коли його називають талісманом чемпіонату.

Тимур Шаманов, футбольний вболівальник:

Мне тогда было 6 лет. Я тогда много чего не осознавал просто для меня это был как обычный поход на матч.

З тих часів у Тимура залишилася ось ця футболка.

Тимур Шаманов, футбольний вболівальник:

Это футболка в которой я был, немножко вырос с нее, но сохраняю.

І цей трохи вже здутий м'яч.

Тимур Шаманов, футбольний вболівальник:

После того матча меня пригласили на "Сниданок" и подарили этот мяч с оригинальными автографами сбороной Украины состава 2012 года.

Тимур, який вдвічі молодший за нашу Незалежність, мислить по-дорослому. Розповідає нам для чого потрібні такі події.

Тимур Шаманов, футбольний вболівальник:

Как способ завлечь молодежь заниматься спортом, и вообще, как способ небольшого пиара, и новых туристов, и разных дополнений для нашей инфраструктуры. Это очень хороший вариант.

Після Євро-2012 Україна для іноземців перестала бути лише точкою на мапі.

Наталя Соболєва, віце-президентка Асоціації в'їзних туроператорів України:

На следующий год, в 13 году, было очень много бум-туристов, групповых, индивидуальных, которые приезжали в Украину. Если раньше только в Киев, очень много туристов ехали во Львов, очень много туристов ехали в Харьков. Были туристы и в Донецке.

І все це неабиякий розвиток для країни.

Наталя Соболєва, віце-президентка Асоціації в'їзних туроператорів України:

Украина - она сейчас находится в списке как бы конкурентных стран. Для них важно увидеть, что наша страна - она развивается, что она интересная, что здесь на Крещатике можно пойти, выпить бокал Просекко, например, глядя на фонтаны, вокруг много молодежи, у нас очень приветливые, улыбчивые люди - это тоже очень важно. Это фишка нашей страны.

Герої нашого сюжету всі в один голос твердили - Україна на найвищому рівні може провести будь-який захід світового масштабу. І хто зна, можливо наступний чемпіонат світу з футболу відбудеться саме в нашій країні.