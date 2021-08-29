В столице Германии Берлине прошел протест против карантинных ограничений. На улицы вышли несколько тысяч человек. Об этом сообщает телеканал Deutsche Welle.

Правоохранители, в преддверии митинга, приняли решение его запретить, однако граждане все-же вышли на улицы города. Они двигались по берлинским кварталам Пренцлауэр-Берг и Митте. Также руководство полиции привлекло к охране общественного порядка до 2 тысяч сотрудников.

Отмечается, что на митинге в Митте правоохранители были вынуждены применить спецсредства для разгона протестующих, которые отказались расходиться после окончания собрания. Известно, что люди вышли на акции в связи с дебатами в стране о введении ограничений для невакцинированных граждан.

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Кроме того, во Франции в более 150 городах граждане вышли на протест против ужесточения карантинных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В течение лета 2021 года это четвертая волна подобных акций протеста.

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