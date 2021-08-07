Во Франции в более 150 городах граждане вышли на протест против ужесточения карантинных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Дело в том, что парламент Франции на прошлой неделе принял закон об обязательной иммунизации всех медиков, а также расширения использования санитарных пропусков.

Отмечается, что в случае отсутствия пропусков, граждане не смогут посещать заведения общественного питания, супермаркеты, а также развлекательные мероприятия. Известно, что только в течение лета 2021 года это четвертая волна подобных акций протеста.

Ранее мы писали, что во Франции вспыхнули протесты из-за планов правительства ввести в ресторанах и общественном транспорте COVID-паспорта. В Париже в акции принимают участие несколько сотен человек в разных районах столицы Франции. Протесты начались на площади Республики в полдень.

Кроме того, в столице Японии Токио проходят акции протеста против проведения 32-х летних Олимпийских игр в связи с высоким уровнем угрозы распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники правоохранительных органов пристально следят за проведением акций, а также время от времени их разгоняют.

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