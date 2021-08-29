Зеленский почтил память погибших защитников Украины [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших за Украину. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Визит главы государства был приурочен к Дню памяти защитников Украины. Стена памяти находится на улице Трехсвятительской.
В День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших за наше государство, расположенной на ул. Трехсвятительской в Киеве.
Отмечается, что во время церемонии памяти, помимо президента, принимали участие глава Офиса президента Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, а также премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Кроме того, в День памяти Героев Небесной Сотни Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили подвиг участников Революции Достоинства в Киеве. Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов.
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