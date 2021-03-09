"Его Завет прошел сквозь века": Зеленский почтил память Тараса Шевченко [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память выдающегося украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Владимир и Елена Зеленские возложили цветы к памятнику Кобзарю в Киеве по случаю 207-й годовщины со дня его рождения.
"Творчество и жизненная позиция Тараса Шевченко всегда объединяли украинцев вокруг борьбы за ценности свободы и справедливости. Его Завет прошел сквозь века и продолжает оставаться актуальным в наши дни", – сказал глава государства.
Тарас Григорьевич Шевченко (1814-1861) – гений украинского народа. Оставив после себя всего один сборник поэзий “Кобзар”, он показал миру не только глубины родного языка, но и обнажил душу Украины. В его литературном творчестве красной линией проходят острые социальные и национальные темы, он открыто говорил о гнете Российской империи и "москалів".
В поэме "Сон" Шевченко создал негативный сатирический образ царя Николая Первого и царицы, что было расценено как оскорбление. Наглого "малоросса" сослали в солдаты на долгие 11 лет.
Тарас Шевченко умер всего в 47 лет, оставив после себя не только стихи, но и ряд картин. Именно благодаря таланту к рисованию юношу из села Моринцы, Звенигородский уезд Киевской губернии выкупили и отправили учиться в петербургскую Императорскую академию художеств.
Ранее сообщалась, что в селе Подпечеры Ивано-Франковской области неизвестные вандалы надругались над памятником Тарасу Шевченко - ему отрезали голову.
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