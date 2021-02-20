Владимир Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни (фото, видео) [ Редактировать ]
В День памяти Героев Небесной Сотни 20 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили подвиг участников Революции Достоинства в Киеве.
Стоит отметить, что глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.
фото: president.gov
Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не узнать имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины!
Также Зеленский с супругой сделали первый удар в Колокол Достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему Герою Небесной Сотни.
фото: president.gov
Стоит отметить, что персональное чествование каждого Героя является важной частью общественной памяти о событиях Революции Достоинства.
фото: president.gov
Кому-то еще не было восемнадцати, а кто-то уже имел внуков.
Кто-то приехал из маленького поселка, а кто-то всю жизнь провел в столице.
Женщины и мужчины разных возрастов, профессий, религий, национальностей.
Их объединили ценности. Достоинство, свобода и независимость Украины.
Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане.
Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом.
Мы не права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни.
Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины!
фото: president.gov
Как ранее сообщалось, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил соответствующим органам просмотреть 5 сценариев по урегулированию ситуации на Донбассе.
Напомним, 18 февраля в седьмую годовщину расстрела участников Революции Достоинства в Киеве прошло шествие памяти и панихида по Героям Небесной сотни. Сотни активистов и простых граждан приняли участие в мероприятии.
Читайте также, Зеленский из-за гибели военных на Донбассе принял важное решение. 14 января дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс для установления всех обстоятельств гибели троих украинских военнослужащих, которые подорвались на неизвестном устройстве.
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