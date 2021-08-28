Американские войска начали покидать аэропорт Кабула [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Пентагона
Соединенные Штаты начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула. В настоящие время американцы вывозят оборудование. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Вывод войск (из аэропорта - ред.) начался. Мы начали отходить.
По словам Кирби, военные сейчас по-прежнему контролируют аэропорт Кабула, представители "Талибана" не вовлечены в этот процесс.
В Минобороны США не уточнили, сколько американских военных сейчас находятся в аэропорту афганской столицы. По данным агентства Reuters, сейчас там остаются менее 4 тыс. американских военнослужащих.
Они обеспечивают эвакуацию из Афганистана американцев, граждан стран-союзников США и беженцев. Американские власти намерены завершить операцию по эвакуации иностранцев и афганцев до 31 августа. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.
Движение "Талибан" 15 августа объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент талибы формируют временное правительство.
Напомним, что в субботу, 28 августа, из Кабула в Киев прибыли сразу три самолета, на которых с территории Афганистана эвакуировали около 400 человек.
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