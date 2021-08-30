В Новой Зеландии после прививки Pfizer умер первый человек [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Новой Зеландии заявило о первом случае смерти после вакцинации от коронавируса. Речь идет о прививке препаратом Pfizer.
Такая информация была обнародована после того, как независимая комиссия по мониторингу безопасности препаратов от COVID-19 провела проверку смерти женщины после вакцинации.
"Это первый случай в Новой Зеландии, где смерть в первые дни после вакцинации была связана с вакциной Pfizer от COVID-19", - говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что смерть произошла из-за миокардита, который был вызван побочным действием после прививки Pfizer.
Читайте также, правительство Соединенных Штатов Америки выделило Украине 188 370 доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer/BioNTech. В страну ввезли как сам препарат, так и растворитель к нему с помощью глобальной инициативу COVAX.
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