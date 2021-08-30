Минздрав сообщил о 749 новых случаях коронавируса. Больше всего заражений за сутки обнаружили в Киеве и Черновицкой области.

За сутки госпитализировали 583 человека; летальных исходов - 18; выздоровевших - 291 человек. Вчера протестировали методом ПЦР - 9 617 человек, методом ИФА - 1 650 человек, экспресс-тестами - 7 391 лицо.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 284 940 человек;

выздоровели - 2 206 683 человека;

летальных исходов - 53 738.

Читайте также, правительство Соединенных Штатов Америки выделило Украине 188 370 доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer/BioNTech. В страну ввезли как сам препарат, так и растворитель к нему с помощью глобальной инициативу COVAX.

Кроме того, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике при Минздраве Федор Лапий заявил о том, что Украина будет рассматривать возможность введения бустерной прививки, когда будет достаточно научных данных.

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