Под Киевом муж застукал жену в постели с другом и отправил того в реанимацию (фото)

36-летний житель поселка Качалы, вернувшись домой, обнаружил отсутствие своей жены. Мужчина отправился ее искать по поселку. Зайдя в дом товарища, мужчина застал того в постели со своей женой