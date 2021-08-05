Согласно распределению Минздрава, вакцина Moderna пока используется в Украине исключительно для первой прививки. Дозы для второго укола должны поступить в медучреждения после 16 августа.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

По ее словам, на сегодняшний день в Киеве нет проблем с прививками второй дозой. "Ревакцинация продолжается препаратами AstraZeneca, CoronaVac / Sinovac Biotech, Cominarty / Pfizer-BioNTech", - приводит слова Гинзбург пресс-служба КГГА.

Глава департамента напомнила, что для ревакцинации следует обратиться в семейному врачу, регистратуру медучреждения или записаться через сервис helsi.me.

Гинзбург подчеркнула, что в случае, когда человеку отказали в ревакцинации препаратом, которым он был привит первично, следует немедленно обратиться к руководителю учреждения.

"Если и после этого вопрос не решен - предлагаю звонить на горячую линию Департамента здравоохранения - 044-278-41-91", - добавила она.

Ранее мы писали о том, как записаться на вакцинацию Pfizer и Moderna.

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