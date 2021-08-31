В Украине стремительно растет число зараженных COVID [ Редактировать ]
Коронавирусом в Украине за минувшие сутки заболели еще 1356 человек. Больше всего заражений за сутки обнаружили в Киеве и Харьковской области.
За сутки госпитализировали 470 человек; летальных исходов - 51; выздоровевших - 1 257 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 21 236 человек, методом ИФА - 7 031 человек, экспресс-тестами - 17 747 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 286 296 человек;
выздоровели - 2 207 940 человек;
летальных исходов - 53 789
Ранее сообщалось, что вакцину Moderna используют в Украине только для первой дозы.
Также мы писали о том, что интервал между дозами вакцины CoronaVac рекомендуют сократить. После вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%.
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