Ученые назвали главную причину смерти от СOVID-19 [ Редактировать ]
Американские ученые пришли к выводу, что главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса SARS-CoV-2 в легких. Иммунитет попросту не справляется с ними.
Об этом сообщает Nature Microbiology.
По словам профессора Университета Нью-Йорка Имрана Сулаймана, ученые провели детальное исследование нижних воздушных путей у людей с тяжелыми формами СOVID-19.
"Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от COVID-19 является неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких", - отметил он.
В частности, было проанализировано развитие вторичных инфекций в легких у 580 пациентов, которых госпитализировали в критическом состоянии. Выяснилось, что у умерших концентрация SARS-CoV-2 в нижних дыхательных путях была в десять раз больше чем у тех, кто выжил.
Также в исследовании говорится, что в работе иммунитета у пациентов возникали неизвестные сбои, которые мешали бороться с вирусом. Предполагается, что выявление этой проблемы даст возможность создать препараты для поддержки иммунитета в борьбе против COVID-19.
Также мы писали о том, что интервал между дозами вакцины CoronaVac рекомендуют сократить. После вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Больше всего заражений за сутки обнаружили в Киеве и Черновицкой области
Несмотря на стабилизацию эпидемической обстановки во многих странах, каждый день по всему миру фиксируют 4,5 млн случаев заболевания и 68 тыс. смертей
Сейчас прививаться могут все желающие в ближайшем пункте вакцинации
Приложение подтягивает информацию из электронной системы Минздрава
Больше всего заражений за сутки обнаружили в Киеве и Харьковской области