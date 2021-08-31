Украинец стал лучшим рыбаком в мире [ Редактировать ]
В Болгарии прошли соревнования по рыбной ловле. Житель Львова стал победителем чемпионата. Об этом говорится на сайте ЛОДА.
Соревнования по ловле рыбы спиннингом с берега проходили на горной реке Вачер. Украину представляли четыре участника в основном составе, четыре запасных и координатор каждого из них.
За каждую пойманную рыбу и отпущенную форель начислялись очки. Причем все нужно было сделать правильно.
Украинские рыбаки победители в общекомандном зачете, а вот 22-летий львовянин Назар Боженко стал абсолютным чемпионом мира.
Кроме этого, он является мастером по рыболовному спорту международного класса.
Кроме того, во время Паралимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, украинские спортсмены завоевали бронзовую и серебренную медали. Украинцы-победители участвовали в соревнованиях по дзюдо и плаванью.
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