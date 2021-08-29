Во время Паралимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, украинские спортсмены завоевали бронзовую и серебренную медали. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпиады.

Таким образом, дзюдоист Александр Назаренко во время финального этапа соревнований весовой категории до 90 килограмм выиграл у своего соперника-бразильца Артура Кавальканти бронзовую награду. Еще одну медаль (серебренную) в комплексном плавании на 200 метров завоевал пловец Андрей Трусов. Эти соревнования стали дебютными для украинца.

Отмечается, что Трусов показал результат, который оказался лучшим за мировой рекорд на этой дистанции. Известно, что победа в этом соревновании досталась израильскому пловцу Марку Маляру.

Читайте также, в Токио на Паралимпиаде-2020 украинская сборная завоевала первые медали. Бреус после квалификационного раунда получила шестой номер посева в плей-офф, в 1/8 финала она взяла вверх над россиянкой, затем над представительницей Китая.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам, защищающим цвета Украины на международных соревнованиях. Стипендия президента в размере 12 тысяч гривен была назначена семи чемпионам мира 2019 года.

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