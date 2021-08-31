В преддверии встречи в Белом доме между президентом Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским Соединенные Штаты обещают выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине. Об этом сообщает Associated Press.

Администрация Байдена заявила в уведомлении Конгрессу, что пакет помощи Украине необходим из-за "значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы", а также из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций.

Наращивание Россией сил и средств вдоль украинской границы выявило недостатки в способности украинских военных защититься от российского вторжения. Значительные пробелы в потенциале Украины должны быть срочно устранены для усиления сдерживания в свете нынешней российской угрозы.

Зеленский встретится с Байденом в рамках визита в Белый дом, который, как надеется администрация США, продемонстрирует поддержку суверенитета Украины перед лицом захвата Россией Крыма и поддержки вооруженных боевиков на востоке страны.

Белый дом также заявил, что Байден намерен поощрять усилия Зеленского по борьбе с коррупцией в Украине.

Военная помощь призвана продемонстрировать, что США привержены безопасности Украины. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin, которые Киев считает критически важными для защиты от боевиков на Донбассе.

Ранее мы писали о том, какие встречи проведет президент Украины во время визита в США.

Напомним, что Конгресс США обратился к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В Белом доме объявили, что ждут Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами. Выбранную дату визита Зеленского в США раскритиковал также сенатор Тед Круз.

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