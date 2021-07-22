Конгресс США обратился к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Ожидается, что президент Соединенных Штатов Джо Байден пересмотрит такое решение.

Об этом сообщает украинская служба "Голоса Америки".

Накануне в Белом доме объявили, что ждут Зеленского в Вашингтоне 30 августа. В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.

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"Мы направили письма президенту Джо Байдену, призывая, чтобы эту дату изменили. Надеюсь, президент рассмотрит это... Изменить дату не так сложно - и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом", - заявила сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур.

К слову, накануне выбранную дату визита Зеленского в США раскритиковал также сенатор Тед Круз.

"Президент не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по "Северному потоку-2". Видимо, просто совпадение", - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Зеленский не видит конкретных шагов против "Северного потока-2" от Байдена и Меркель.

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