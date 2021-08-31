Во вторник, 31 августа, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал о том, какие встречи украинский политик проведет в США.

Так, в ходе визита в Америку Зеленский проведет переговоры в Министерстве энергетики, Пентагоне, Госдепартаменте, Всемирном банке, а также в NASA. Отмечается, что в ходе встречи запланировано подписание стратегических документов.

Кроме того, украинский лидер примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, представит план трансформации Украины и совместно с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.

Как известно, встреча Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне состоится в 14:00 по Вашингтону (21:00 по кв).

Напомним, что Конгресс США обратился к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В Белом доме объявили, что ждут Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами. Выбранную дату визита Зеленского в США раскритиковал также сенатор Тед Круз.

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