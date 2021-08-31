Во вторник, 31 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что предметом переговоров украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским во время визита в США станет Донбасс.

По его словам, Украина хочет узнать, как новая администрация Белого дома будет действовать в этом вопросе.

Привлечение США на Донбасс, к прекращению войны и деоккупации Донецкой и Луганской областей.

Кулеба отметил, что США не выходили из процесса по Донбассу и сейчас Украина намерена работать с американской стороной по этому вопросу.

Как будет действовать новая администрация (Белого дома - ред.) в этом вопросе. Это будет предметом переговоров.

Ранее мы писали о том, какие встречи проведет президент Украины во время визита в США.

Напомним, что Конгресс США обратился к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В Белом доме объявили, что ждут Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами. Выбранную дату визита Зеленского в США раскритиковал также сенатор Тед Круз.

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