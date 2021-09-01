Иордания с 1 сентября отменяет карантин [ Редактировать ]
Иордания с 1 сентября отменяет карантин. На третьем и последнем этапе плана "Безопасное лето" Иордания восстановит обучения в школе и позволит университетам открывать свои кампусы.
Об этом сообщает Petra.
Государственный министр Иордании по делам медиа Сахер Дудин заявил, что страна отменит оставшиеся ограничения на COVID-19, начиная с 1 сентября.
Иордания также позволит заполнить рабочие места на полную мощность, за исключением свадебных залов, которым разрешено работать лишь на 50 процентов и с ограничением на 200 человек, добавил он.
К этому времени Иордания сообщила о 797 126 инфекций COVID-19 и 10411 смертей.
Ранее сообщалось, что Израиль изменил условия въезда для украинцев.
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