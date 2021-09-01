У МОЗі також рекомендують викладачам одягати захисні щитки під час уроків.

Викладачі та школярі зобов'язані одягати захисну маску на вході до навчальних закладів. Це правило також стосується і батьків. Про це йдеться у постанові головного санітарного лікаря Ігора Кузіна.

Згідно з постановою, маскового режиму діти можуть не дотримувати під час занять. Але коли пересуваються між приміщеннями в школі, маски мають одягати.

Виняток зробили для учнів перших-четвертих класів. У МОЗі також рекомендують викладачам одягати захисні щитки під час уроків. Їх обов'язково дезинфікувати. Для меншого скупчення дітей уроки починатимуть у різний час.

Тетяна Мінько, директорка школи: