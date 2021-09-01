В українських школах вчителів зобов’язують носити маски [ Редактировать ]
Викладачі та школярі зобов'язані одягати захисну маску на вході до навчальних закладів. Це правило також стосується і батьків. Про це йдеться у постанові головного санітарного лікаря Ігора Кузіна.
Згідно з постановою, маскового режиму діти можуть не дотримувати під час занять. Але коли пересуваються між приміщеннями в школі, маски мають одягати.
Виняток зробили для учнів перших-четвертих класів. У МОЗі також рекомендують викладачам одягати захисні щитки під час уроків. Їх обов'язково дезинфікувати. Для меншого скупчення дітей уроки починатимуть у різний час.
Тетяна Мінько, директорка школи:
Ми раді, що дитина повертається до очного.
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