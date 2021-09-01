Показатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина [ Редактировать ]
В среду, 1 сентября все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако эпидемиологические показатели в двух областях находятся не в пределах нормы.
Согласно показателям распространения COVID-19 в стране, наблюдается высокая динамика госпитализаций больных коронавирусом в Ивано-Франковской области.
Сейчас в данном регионе этот показатель составляет 57,8%, хотя еще раньше колебался в пределах допустимой нормы - 42,3-43,2%.
Кроме этого, в Черниговской области также наблюдается высокая динамика COVID-госпитализаций. По последним данным, она в этом регионе составляет 55,4%, впрочем, предварительно составляла 37,8%.
Ранее ученые назвали комбинацию вакцин, которая даст наивысший уровень защиты от коронавируса.
Также сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".
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