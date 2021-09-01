В Украине второй день подряд фиксируют рост COVID-19 [ Редактировать ]
В Украине 2075 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Харьковской и Донецкой областях.
За сутки госпитализировали 874 человека; летальных исходов - 44; выздоровели - 925 человек. Протестовали методом ПЦР - 28 140 человек, методом ИФА - 8159 человек, экспресс-тестами - 27 102 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 288 371 человек;
- выздоровели - 2 208 865 человек;
- летальных случаев - 53 833.
Ранее ученые назвали комбинацию вакцин, которая даст наивысший уровень защиты от коронавируса.
Также сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".
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