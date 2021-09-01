В Украине 2075 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Харьковской и Донецкой областях.

За сутки госпитализировали 874 человека; летальных исходов - 44; выздоровели - 925 человек. Протестовали методом ПЦР - 28 140 человек, методом ИФА - 8159 человек, экспресс-тестами - 27 102 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 288 371 человек;

выздоровели - 2 208 865 человек;

летальных случаев - 53 833.

Ранее ученые назвали комбинацию вакцин, которая даст наивысший уровень защиты от коронавируса.

Также сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.