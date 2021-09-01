В Украине объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В Украине объявлено штормовое предупреждение на 2 сентября. Синоптики предупредили о сильном ветре.
Завтра ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Отметим, сегодня западные области Украины накроет ливень, из-за чего поднимется уровень воды в реках. Есть угроза подтоплений и оползней.
Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Начало календарной осени ожидается прохладным
Несмотря на то, что будут дожди в западных областях, температура воздуха поднимется до +33 градусов в центре, на юге и востоке
Ограничения будут касаться областей в восточной и южной части страны
Погода в Украине в четверг, 26 августа, будет местами солнечной
Погода в Украине в субботу, 21 августа, будет теплой и дождливой