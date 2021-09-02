Гривна начала "ослабевать": курс валют на 3 сентября [ Редактировать ]
Фото: курс валют / depositphotos
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 3 сентября 2021 года. Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
- 100 долларов США - 2702 грн (27,02 за доллар, +2 коп.)
- 100 евро - 3200 грн (32,00 за евро, +7 коп.)
- 100 российских рублей - 37,1 грн (3,71 за 10 рублей, +2 коп.)
- 100 польских злотых - 710 грн (7,10 за злотый, +2 коп.)
Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
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