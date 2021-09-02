В немецкой федеральной земле Верхняя Бавария на территории города Рорбах-ан-дер-Ильм случился взрыв в жилом доме, после чего тот разрушился. Об этом сообщает издание Welt.

В результате происшествия пострадали 2 человека, при этом еще 2 считаются пропавшими без вести. После детонации на месте случилось возгорание. В настоящее время там работают сотрудники пожарных и спасательных служб, также были привлечены кинологи с поисковыми собаками.

Отмечается, что во время операции работают спасательный и полицейский вертолеты. Известно, что взрыв сильно повредил и соседнее строение. Сейчас правоохранители выясняют причину взрыва, а также начали расследование страшного инцидента.

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L'explosion d'une maison tout à l'heure à Rohrbach en Bavière, entre Ingolstadt et Munich, a fait 2 blessés et 2 disparus. L'intervention est toujours en cours.



Video ⤵️ pic.twitter.com/9x6E509Aq3 — Marto Pirlo (@martopirlo1) September 2, 2021

Читайте также, в британском городе Лимингтон-Спа на территории промышленной зоны произошло масштабное возгорание. Огонь набросился на производственное помещение, а на месте произошло несколько взрывов. спасательные службы рекомендуют местным жителям закрыть все двери и окна.

Кроме того, в городе Тарту, который находится в Эстонии, произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме. В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие, городской Центр тревоги получил сообщение соседей квартиры, где был отчетливо слышен запах газа.

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