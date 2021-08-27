В британском городе Лимингтон-Спа на территории промышленной зоны произошло масштабное возгорание. Об этом сообщает новостное агенство BBC.

Сейчас там наблюдается сильное задымление, сопровождающиеся густым шлейфом. Огонь набросился на производственное помещение, а на месте произошло несколько взрывов.

Отмечается, что спасательные службы рекомендуют местным жителям закрыть все двери и окна, а правоохранители перекрыли дороги. В настоящее время нет информации о пострадавших или погибших.

Читайте также, в городе Тарту, который находится в Эстонии, произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме. В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие, происшествие случилось на улице Яама, городской Центр тревоги получил сообщение соседей квартиры, где был отчетливо слышен запах газа.

Кроме того, при ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части на юге Казахстана погибли четверо военнослужащих. В больницы поступили 66 пострадавших. Минобороны сообщало о 12 пострадавших военнослужащих.

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