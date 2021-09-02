Киев и Москва далеки от согласования повестки возможной встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина. Мешает, среди прочего, вопрос временно окупированного Россией Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

"Господин Зеленский сказал, что он хотел бы встретится с Путиным. Путин сказал, что он готов к общению. Но любое общение на высшем уровне оно "А" - должно быть хорошо подготовлено и "Б" - должно преследовать определенные цели.

В плане подготовки имеются еще проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы обсуждаться. Владимир Зеленский все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым, президент Путин не то чтобы не готов, но там нет субстанций для обсуждений", - сказал Песков.

Он добавил: "Поэтому можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает такой возможности, но при этом офис президента Украины и администрация президента России пока далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку".

Ранее мы писали о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что России "совсем не нравится" стремления Украины вступить в НАТО.

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