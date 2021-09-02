Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что России "совсем не нравится" стремления Украины вступить в НАТО. Об этом сообщают "РИА Новости".

Эту позицию поддерживает и глава государства Владимир Путин.

Также он отметил, что в Кремле обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Украины и потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны американцев.

Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится.

Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.